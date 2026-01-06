Размер шрифта
Стал известен средний возраст российских женщин, рожающих первого ребенка

Минздрав: россиянки рожают первого ребенка в 26 лет
Константин Михальчевский/РИА Новости

Средний возраст россиянок, у которых рождается первый ребенок, в настоящее время составляет около 26 лет. Об этом РИА Новости рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.

Она подчеркнула, что откладывание беременности и родов на более поздний возраст приводит к ухудшению репродуктивного здоровья и увеличивает риск бесплодия.

Врач сообщила, что с 2024 года в стране проводится беспрецедентная диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья взрослого населения репродуктивного возраста. За 10 месяцев прошлого года ее прошли почти 13 млн россиян, при этом у большинства не выявили заболеваний репродуктивной системы

Долгушина отметила, что распространенность бесплодия у женщин за последние 10 лет не увеличилась, а более частое выявление такого диагноза у женщин по сравнению с мужчинами объясняется их более частым обращением за профилактической помощью к врачам.

22 декабря зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что 26 субъектов России переломили негативную тенденцию по сокращению рождаемости. По ее словам, Магаданская область лидирует по темпам роста рождаемости. В тройку лидеров также вошли Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ранее Матвиенко рассказала о влиянии семейной ипотеки на уровень рождаемости в России. 

