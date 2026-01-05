Размер шрифта
Кадыров назначил сына на должность зампреда правительства Чечни

Кадыров назначил сына Ахмата на должность зампредседателя правительства Чечни
Рамзан Кадыров/Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что назначил своего 20-летнего сына Ахмата Кадырова исполняющим обязанности заместителя председателя правительства республики — министра по физической культуре и спорту.

По его словам, назначение проводилось по представлению председателя правительства Чечни Магомеда Даудова. Помимо этого, и.о. зампреда правительства был назначен занимавший пост министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Ахмат Кадыров и Ахмед Дудаев обладают значительным управленческим опытом, глубоким пониманием специфики курируемых направлений и зарекомендовали себя как ответственные и эффективные руководители», — заявил глава Чечни.

Он добавил, что за время своей трудовой деятельности политики внесли важный вклад в развитие социально-экономических направлений республики. Кадыров поздравил их с новым назначением и пожелал успехов в работе.

30 декабря Кадыров наградил своего 18-летнего сына, секретаря Совета безопасности региона Адама Кадырова медалью «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики». Парламентарий уточнил, что Адам получил медаль «за значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины».

Ранее Кадыров поделился своим видением успеха.

