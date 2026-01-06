Россиян предупредили о скрытой проблеме с носом, которая появилась после COVID-19

Хирург Карпович: после COVID-19 россияне все еще жалуются на проблемы с дыханием

После пандемии COVID-19 многим достались не только слабость и проблемы с обонянием. Даже несколько лет спустя чаще пациенты приходят к врачам и пластическим хирургам с жалобой на «поломку» носа и проблемы с дыханием. О причинах возникновения проблемы и путях ее решения «Газете.Ru» рассказал пластический хирург, ринопластик Сергей Карпович.

Доктор отметил, что за последние годы резко выросло число запросов на операции именно от тех, кто переболел ковидом.

«Поток пациентов после инфекции стабилен, которые приходят не за красивой формой носа, а потому что не могут нормально дышать», — рассказал хирург.

Вирус поражает эндотелий — внутреннюю выстилку сосудов и слизистых, продолжил врач. В области носа это оборачивается хроническим постковидным ринитом, возникает стойкий сосудистый отек, который не уходит ни от спреев, ни от стандартных курсов лечения. Параллельно страдают обонятельный эпителий и нервные клетки, добавил Карпович. Рецепторы и поддерживающие структуры повреждаются, и даже когда запахи вроде бы возвращаются, слизистая часто восстанавливается не полностью.

От COVID-19 страдает и реснитчатый эпителий, который отвечает за самоочищение носа, констатировал ринопластик. Ковид нарушает его работу, слизь застаивается, воспаление и отек присутствуют постоянно.

«У огромного количества людей есть небольшое искривление перегородки, немного увеличенные носовые раковины, узкие носовые ходы. До ковида организм справлялся, человек мог даже не знать о своих анатомических особенностях, — объяснил собеседник издания. — После инфекции на фоне хронического отека эта система компенсации просто ломается».

Просвет и так суженных ходов становится критическим, и то, что раньше воспринималось как легкое посапывание при простуде, превращается в ситуацию, когда нос не дышит совсем, констатировал хирург.

Как правило, почти все пациенты начинают путь к избавлению от проблемы с помощью консервативного лечения. Для этого используют сосудосуживающие капли, спреи, промывания, физиотерапию. Облегчение приходит, но краткосрочное.

«Если базовая причина в анатомии, лекарства снимают отек, но не могут физически расширить дыхательный просвет, — отметил хирург. — Как только действие препарата заканчивается, все возвращается. Люди ходят по кругу и в какой-то момент понимают, что дело не в насморке, как они думают, а в механическом препятствии».

В этот момент и приходит понимание, что необходима более серьезная помощь с восстановлением нормального дыхания, и пациенты обращаются к хирургу. Во время операции специалист выпрямляет перегородку, уменьшает объем носовых раковин, формирует более широкий и правильный канал для прохождения воздуха.

«Мы убираем главное препятствие на пути воздуха и приводим носовые ходы к нормальной геометрии. Даже если часть постковидного отека сохраняется, ему уже просто не хватает сил полностью перекрыть дыхание, потому что коридор становится шире», — подвел итог Карпович.

