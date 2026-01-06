Размер шрифта
Трамп назвал состав группы Соединенных Штатов по Венесуэле

Трамп: в группу США по Венесуэле войдут Вэнс, Рубио и Хегсет
Jonathan Ernst/Reuters

В состав группы, которая будет контролировать вовлеченность Вашингтона в дела Венесуэлы, войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News.

По словам главы Белого дома, вышеупомянутые чиновники составляют общую группу, и у них всех есть свои разнообразные компетенции.

Трамп подчеркнул, что главным ответственным лицом в вопросе участия Соединенных Штатов в делах Венесуэлы является он сам.

5 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты в настоящий момент думают больше о восстановлении нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, чем о проведении в республике выборов.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Ранее Трамп высказался о возможности повторного нападения на Венесуэлу. 

