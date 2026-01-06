Трамп заявил, что США не воюют с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что Соединенные Штаты находятся в состоянии войны с Венесуэлой. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью NBC.

«Нет, мы не воюем (с Венесуэлой – ред.) <...> Мы находимся в состоянии войны с людьми, которые продают наркотики. Мы находимся в состоянии войны с людьми, которые привозят в нашу страну заключенных из своих тюрем, наркоманов и психбольниц», — отметил глава Белого дома.

3 января США предприняли масштабную операцию в Венесуэле, в результате которой президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк. Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и создании угрозы для США. На судебном заседании в Нью-Йорке Мадуро и его супруга отвергли все предъявленные обвинения, заявив о своей невиновности.

Ранее в Венесуэле для отражения атаки США были мобилизованы более 4 млн человек.