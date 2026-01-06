В США резко выросло число задержаний по подозрению в шпионаже

ФБР: в 2025 году число арестов по подозрению в шпионаже в США выросло на 35%

В прошлом году в США значительно возросло число арестов подозреваемых в шпионаже. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

Количество связанных со шпионажем арестов увеличилось на 35%.

В 2025 году ФБР, которое ведет уголовные дела федерального уровня, осуществило более 50 тысяч арестов и, в частности, изъяло свыше 2,1 тонны синтетического опиоида фентанила.

16 декабря сообщалось, что сотрудника канадской контрразведки задержали по обвинению в шпионаже. Его подозревают в передаче секретной информации Украине.

26 ноября стало известно, что спецслужбы Франции задержали двух членов ассоциации помощи жителям Донбасса SOS Donbass, включая гражданку России, по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Французские власти утверждают, что подозреваемые «были завербованы российскими спецслужбами и якобы работали под видом гуманитарной деятельности во Франции».

Ранее депутаты «Альтернативы для Германии» ФРГ обвинили друг друга в работе на Россию.