«Нет аргументов «за»: Хуан Карседо возглавил «Спартак»

Московский «Спартак» объявил о назначении главным тренером испанца Хуана Карлоса Карседо. 52-летний специалист уже работал в столичном клубе в 2012 году в качестве ассистента своего соотечественника Унаи Эмери, а в последнее время возглавлял кипрский «Пафос», который сделал чемпионом страны, вывел в Лигу чемпионов и там набрал шесть очков в шести матчах в текущем розыгрыше. Знаменитый отечественный тренер Валерий Непомнящий выразил недоумение этим назначением в комментарии для «Газеты.Ru».

Возвращение помощника Эмери

Московский «Спартак» объявил о назначении главным тренером испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо. Он уже работал в клубе в штабе своего соотечественника Унаи Эмери в 2012 году.

Отрезок Эмери в клубе получился ярким, но больше не из-за позитивных результатов, а от шума вокруг. Нетленное «спросите нашего тренеришку» Артема Дзюбы в микст-зоне и отставка после поражения от «Динамо» в столичном дерби.

А потом Эмери три раза подряд выиграл Лигу Европы с «Севильей» из родной страны и работал во французском «ПСЖ» и лондонском «Арсенале», а сейчас поднял в топ-3 Английской премьер-лиги скромную бирмингемскую «Астон Виллу».

Все это время Карседо был бессменным ассистентом у Эмери, не считая последнего этапа. Он также является трехкратным обладателем трофея Лиги Европы, участвовал в драматично-фееричном сражении «ПСЖ» с «Барселоной» в плей-офф Лиги чемпионов (4:0, 1:6) и ставил с Эмери его футбол в Лондоне.

В 2019 году Карседо начал самостоятельный путь в качестве главного и быстро вывел из третьего испанского дивизиона в Сегунду «Кадис». Правда, там все пошло не так гладко, и тренер впервые был уволен. Как и из «Сарагосы», где за 15 матчей он смог одержать только четыре победы.

Зато, приняв скромный и ничего до того не выигрывавший на своем национальном уровне кипрский «Пафос», Карседо раскрылся по-настоящему. С ходу он принес клубу Кубок Кипра, а уже на следующий год выиграл с ним национальный чемпионат и добрался до 1/8 финала Лиги Европы.

В нынешней кампании «Пафос» под руководством испанца идет вторым, отставая от «Омонии» на два очка, но имея игру в запасе. Но главное достижение – выход в основную стадию Лиги чемпионов, причем по дороге кипрский клуб выбил израильский «Маккаби» из Тель-Авива, киевское «Динамо» и сербскую «Црвену Звезду». Всякий раз команда Карседо подходила к противостоянию как андердог.

И в самом главном клубном турнире Европы киприоты не бьют лицом в грязь: обыграли испанский «Вильярреал» (идет на третьем месте в Ла Лиге вслед за «Барселоной» и «Реалом»), трижды сыграли вничью, дважды проиграли и занимают 26-е место, сохраняя реальные шансы на выход в плей-офф (попадают 24 команды из 36).

Если отправленный осенью в отставку Деян Станкович был в первую очередь мотиватором, то Карседо – что называется, тактический гик. И при этом на Кипре его идеи читались и действительно работали. Из медленной команды «Пафос» превратился в тактически-выстроенный современный коллектив.

Пара интересных фактов: именно Карседо в свое время переделал Жорди Альбу из вингера в левого защитника, превратив из резервиста «Валенсии» в будущую мировую звезду, основного игрока великих «Барселоны» и национальной сборной Испании; после победы «Пафоса» над «Арисом» со счетом 4:0 из команды, за которую выступает Александр Кокорин, был уволен Алексей Шпилевский, затем возглавивший в РПЛ «Пари НН».

Со спортивным директором красно-белых Франсисом Кахигао Карседо пересекался в «Арсенале». Вадим Романов, работавший в штабе Станковича, а затем возглавлявший клуб в качестве исполняющего обязанности главного тренера, останется и в штабе Карседо — таким было условие красно-белых.

Сообщается, что «Спартак» заплатит за испанского специалиста его теперь уже бывшему клубу 600 тыс. евро отступных. В «Пафосе» пытались удержать главного тренера, но тот сказал, что приход в «Спартак» — шанс для него, а также отметил влияние на решение и финансового фактора.

«Спартак» заслуживает, чтобы там работали свои

Для «Газеты.Ru» назначение Карседо прокомментировал знаменитый отечественный тренер Валерий Непомнящий, первым выведший африканскую сборную в четвертьфинал чемпионата мира, работая в 1990 году с национальной командой Камеруна, а также впоследствии возглавлявший клубы РПЛ.

«Назначение сильно удивило. У меня нет аргументов «за» этой кандидатуры. Мне кажется, что «Спартак» — это особая категория, особая команда, и там желательны отечественные специалисты. Это, может, моя субъективная позиция», — заявил Непомнящий.

Также специалист не обошел вниманием тот факт, что в «Спартаке» явно прослеживается иностранный вектор при назначении спортивных директоров и главных тренеров, но заявил, что не знает почему так.

«В том-то и беда, что у меня нет ответа на этот вопрос, — сказал Непомнящий. — Я не понимаю, какими критериями пользуется руководство работодателя, подбирая кандидатуру тренера «Спартака». Иностранцы должны отличаться от наших тренеров, быть сильнейшими профессионалами европейского уровня, победителями и обладателей многих титулов во многих прошлых командах. «Спартак» у нас элитная команда для России. Хотим мы этого или нет, но мне кажется, что, если сравнивать с Испанией, можно говорить о «Барселоне, о Реале». «Спартак» у нас тоже так рассматривается в стране, по нашим понятиям. Поэтому для меня это приглашение не совсем понятно. Да, если был бы у нового тренера в биографии какой-то «боевой путь», где он много раз завоевал титулы в одной и другой командах...»

Тренер считает, что скромный послужной список нового главного тренера создаст для него изначально неблагоприятные условия в работе.

«В том-то и дело, что, к сожалению, тренер подпишет себе излишнее дополнительное давление, которое будет возникать все время. Любой промах, любая ошибка какая-то мизерная, или будут придумываться эти ошибки. В этом проблема, я к этому веду разговор тот же Станкович – вполне такая фигура, которая могла справиться, но не получилось. Ну и много таких примеров, кстати, не только в «Спартаке», — отметил Непомнящий. — Поэтому как профессионал, как коллега, не имею ничего против него. Вполне возможно, что он добьется результата. Сегодняшний «Спартак» по составу конкурентоспособен, команда по качеству игроков никак не отличается ни от «Краснодара», ни от «Зенита», ни от ЦСКА. А что игроки не выдерживают давления, которое оказывается на них, много раз говорил о том, что хотим мы этого или нет, но на каком-то подсознательном уровне давление, которое оказывается на тренера, всегда переходит на игроков. Не всегда игроки играют на своем потенциале. Если тренер справится с давлением на себя и руководства, и журналистов, и болельщиков, тогда может получиться. Но просто говорю о том, что мне бы хотелось, я так вижу, что «Спартак» заслуживает того, чтобы там были свои люди».