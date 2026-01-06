В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

На западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает телеканал NHK.

Эпицентр землетрясения находился в восточной части префектуры Симанэ на острове Хонсю на глубине 10 км. В ряде населенных пунктов сила подземных толчков превысила пять баллов по принятой в Японии семибалльной шкале.

Угроза цунами не объявлялась.

5 января сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в штате Ассам на востоке Индии.

4 января мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе был зафиксирован подземный толчок, который почувствовали жители нескольких районов. По его данным, около 13:00 мск жители Лазаревского района ощутили сейсмическую активность. В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступили звонки от жителей Магри, Лазаревского и Лоо. Мэр отметил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано и призвал население сохранять спокойствие.

Ранее жительница Сочи рассказала о шатающихся стенах и холодильнике из-за землетрясения.