В российском городе дрон попал в жилой дом

В Твери беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ), попал в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Очевидцы утверждают, что слышали около пяти взрывов в небе, после чего БПЛА врезался в девятиэтажку, нанеся удар по верхним этажам. Инцидент спровоцировал пожар, а обломки беспилотника оказались разбросаны по придомовой территории.

В настоящее время на месте работают спасатели и бригады скорой помощи.

Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется.

Накануне в в городе Елец Липецкой области произошло попадание обломков БПЛА в несколько многоквартирных домов. Информацию об этом опубликовал губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, одна женщина получила баротравму в результате инцидента и была доставлена в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Также отмечается повреждение оконных стекол в квартирах.

Ранее средства ПВО за 3 часа сбили 55 украинских БПЛА над регионами России.