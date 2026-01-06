Зеленский назначил первого замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины (СБУ). Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского лидера, передает РИА Новости.

Первым замглавы СБУ назначили Александра Поклада, а новым руководителем Антитеррористического центра стал Денис Килимник.

Поклада уволили с должности замглавы СБУ и сразу переназначили первым заместителем. Килимник одним указом был назначен заместителем главы СБУ, другим — главой Антитеррористического центра при СБУ.

До этого центр возглавлял Сергей Андрущенко, указ о его увольнении также размещен на сайте.

5 января Зеленский назначил Евгения Хмару новым главой Службы безопасности Украины (СБУ).

Зеленский также назначил Сергея Кислицу, занимавшего пост первого замминистра иностранных дел страны, первым заместителем главы офиса президента.

В январе Владимир Зеленский назначил экс-главу Главного управления разведки Кирилла Буданова руководителем своего офиса. За этим последовала целая цепочка кадровых перестановок. В том числе украинский лидер предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову сменить Дениса Шмыгаля на посту министра обороны и анонсировал замену глав несколь

