Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Трамп назвал ключевую фигуру в управлении Венесуэлой

Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой после захвата Мадуро
Jonathan Ernst/Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой после захвата силами США венесуэльского президента Николаса Мадуро, его слова приводит телеканал NBC.

«Я», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, кто будет играть главную роль в управлении Венесуэлой.

Среди тех, кто будет играть определяющую роль в осуществлении контроля над латиноамериканской страной, Трамп также назвал главу государственного департамента Марко Рубио, министра обороны США Пита Хегсета и заместителя главы своей администрации Стивена Миллера.

Трамп также заявил, что американская администрация считает, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не состоятся новые выборы. Он подчеркнул, что сначала Вашингтон должен восстановить эту страну, поэтому «выборы проводить нельзя».

3 января США нанесли удар по Венесуэле. После атак Дональд Трамп назвал операцию успешной и сообщил, что американские военные захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в преступлениях. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

После захвата лидера Венесуэлы обязанности главы государства перешли к вице-президенту Делси Родригес. Она потребовала немедленного возвращения президента и его жены на родину и подчеркнула, что республика «не будет колонией». Россия осудила действия США и тоже призвала к освобождению Мадуро.

Ранее спортивный костюм Мадуро распродали за несколько часов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27566503_rnd_3",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+