Трамп назвал ключевую фигуру в управлении Венесуэлой

Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой после захвата Мадуро

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой после захвата силами США венесуэльского президента Николаса Мадуро, его слова приводит телеканал NBC.

«Я», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, кто будет играть главную роль в управлении Венесуэлой.

Среди тех, кто будет играть определяющую роль в осуществлении контроля над латиноамериканской страной, Трамп также назвал главу государственного департамента Марко Рубио, министра обороны США Пита Хегсета и заместителя главы своей администрации Стивена Миллера.

Трамп также заявил, что американская администрация считает, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не состоятся новые выборы. Он подчеркнул, что сначала Вашингтон должен восстановить эту страну, поэтому «выборы проводить нельзя».

3 января США нанесли удар по Венесуэле. После атак Дональд Трамп назвал операцию успешной и сообщил, что американские военные захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в преступлениях. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

После захвата лидера Венесуэлы обязанности главы государства перешли к вице-президенту Делси Родригес. Она потребовала немедленного возвращения президента и его жены на родину и подчеркнула, что республика «не будет колонией». Россия осудила действия США и тоже призвала к освобождению Мадуро.

