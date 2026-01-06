Тренер рассказала, сколько можно сжечь калорий, катаясь на коньках и лыжах

Зима — это не только время украшений, елок и мандаринов, но и сезон активного отдыха. Катание на коньках, лыжи, сноуборд и даже простая игра в снежки позволяют не только весело провести время, но и сжечь немало калорий. Такие активности нередко способны стать полноценной заменой тренировки, рассказала «Газете.Ru» Акулина Бахтурина, старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

«Во время катания на коньках расход энергии во многом зависит от темпа и уровня подготовки. Спокойная езда в течение получаса позволяет сжечь около 150–200 ккал, уверенное катание с ускорениями — примерно 250–320 ккал. А интенсивная тренировка с элементами достигает до 450 ккал. Таким образом, за час можно потратить от 300 до 800 ккал. Коньки дают интервальную нагрузку: ускорения чередуются с замедлениями и поворотами, активно работают мышцы ног и стабилизаторы. В процесс вовлекаются квадрицепсы, ягодицы, задняя поверхность бедра, мышцы корпуса, спины и голеностопа. Чем больше включаются в работу мышцы, тем выше расход энергии», — объяснила она.

Катание на лыжах также требует значительных энергозатрат, особенно если речь идет о беговых лыжах. При спокойном темпе за 30 минут расходуется около 250–350 ккал, при среднем — до 500 ккал, а при интенсивной работе на подъемах — до 650 ккал. За час активного катания можно сжечь от 500 до 1000 ккал и даже больше. Объясняется это тем, что в движении участвуют мышцы ног, спины, пресса, рук и ягодиц, а сердечно‑сосудистая система получает нагрузку, сопоставимую с бегом. Горные лыжи в этом плане менее энергозатратны, поскольку активная фаза — спуск — длится недолго. Тем не менее постоянное напряжение мышц ног и корпуса обеспечивает расход от 300 до 550 ккал в час, при экстремальном катании — до 700 ккал.

«Даже игра в снежки способна стать эффективной тренировкой. Во время активной игры приходится бегать, приседать, уклоняться и метать снег — расход энергии за полчаса составляет от 120 до 350 ккал, а за час может доходить до 600 ккал. Такое занятие создает нагрузку на все тело, развивает выносливость и скорость реакции, а плотный снежный покров дополнительно увеличивает работу мышц ног», — отметила эксперт.

Зимние забавы и активности вполне можно считать достойной альтернативой привычным тренировкам. Эффективность зависит от интенсивности, продолжительности и техники выполнения движений. Даже при любительском уровне можно добиться пользы для тела, если уделить внимание разминке, положению корпуса и регулярности занятий, резюмировала она.

