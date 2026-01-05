Размер шрифта
В Венесуэле объявили мобилизацию на фоне атаки США

Власти Венесуэлы объявили мобилизацию и ввели «военный режим»
Maxwell Briceno/Reuters

Власти Венесуэлы после атаки США объявили мобилизацию Вооруженных сил (ВС) и ввели «военный режим» для сотрудников нефтяной промышленности и других производств. Об этом говорится в декрете, опубликованном на сайте официального публикования нормативно-правовых актов, передает РИА Новости.

«Немедленно предписывается мобилизация национальных вооруженных сил по всей территории страны и использование имеющегося потенциала национальной мощи для отражения иностранной агрессии», — говорится в сообщении.

В декрете говорится, что было решено ввести милитаризацию госинфраструктуры, нефтяной промышленности и других основных государственных производств. Помимо этого, документ предписывает усиление патрулирования и охраны на сухопутных, воздушных и морских границах страны.

Введенный режим будет действовать 90 дней с момента публикования. На бумагах, несмотря на отсутствие президента Венесуэлы Николаса Мадуро в стране, стоит его подпись, а также членов правительства и вице-президента.

До этого постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия поддерживает курс Венесуэлы по защите национальных интересов и суверенитета страны. По словам политика, российская сторона выражает твердую солидарность с народом страны перед лицом внешней агрессии.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили венесуэльского лидера и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее Небензя назвал разбоем захват Мадуро.

