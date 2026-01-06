В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за декабрь

Оплатить коммунальные услуги за декабрь необходимо успеть до 12 января. Об этом РИА Новости заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«В новом году срок оплаты квитанций за ЖКУ будет перенесен с 10 на 15 число. Однако в первые два месяца 2026 года эти нововведения еще не будут действовать. Произвести оплату за декабрь нужно будет до 12 января, так как 10 число - это суббота. Никакой просрочки за эти дни начисляться не будет», - сказал Аксененко.

Это связано с тем, что 10 января выпадает на выходной день, субботу. При этом, подчеркнул депутат, пени за задержку оплаты в эти дни начисляться не будут.

По словам Аксененко, перенос срока оплаты ЖКУ на 15-е число, который планируется в новом году, начнет действовать позднее. В феврале оплату необходимо произвести до 10 числа.

Парламентарий обратил внимание граждан на возможные изменения в графике работы банков и почтовых отделений в период новогодних праздников, рекомендовав заранее позаботиться об оплате коммунальных услуг.

Ранее в Госдуме призвали национализировать сферу коммунального хозяйства.