Путин поздравил императора Японии с юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем императора Японии Акихито. Телеграмма с поздравлением была опубликована на официальном сайте Кремля.

Также российский лидер поздравил Акизато с наступающим Новым годом и пожелал ему и членам императорской семьи «доброго здоровья и благополучия, а всем жителям Японии — счастья и процветания».

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«Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения. Хотел бы выразить уверенность, что российско-японские отношения будут и впредь развиваться на благо наших народов и в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско- Тихоокеанском регионе», — говорится в телеграмме.

23 декабря императору Японии исполнилось 85 лет.

Ранее сообщалось, что император Японии дал последнюю пресс-конференцию на своем посту.