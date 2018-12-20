Президент Латвии готов распустить Рижскую думу

<img src="">

Президент Латвии Раймондс Вейонис заявил о своей готовности подписать законопроект о роспуске Рижской думы, которую возглавляет мэр города Нил Ушаков, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Конечно, я его подпишу, но прежде чем принять такое решение, нужно оценить все юридические аспекты, поскольку это не может быть политическим решением», — сказал Вейонис.

Реклама

Он также подчеркнул, что для подобного решения необходимо найти юридическое обоснование и выявить регулярные нарушения.

Ранее сообщалось, что Вейонис призвал Ушакова покинуть свой пост.