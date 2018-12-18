Песков прокомментировал доклад для сената США про «вмешательство»

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Подготовленный для сената США доклад про якобы вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году не вызывает ничего, кроме непонимания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости»

«То, что я читал в общем доступе по этому докладу, опять, скажем так, ничего кроме непонимания вызвать не может, потому что там абсолютно общие озвучены претензии, обвинения. Причем некоторые абсолютно непонятные нам. Нам ставится в упрек, что кто-то критически относится к ситуации в той или иной области в США. Причем здесь Россия, не отмечается», — сказал Песков.

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Он также отметил, что в Кремле считают подобные утверждения ничем не обоснованными, так как Россия «не имела и не имеет ничего общего с какими-либо вмешательствами».

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США по «российскому делу» опубликовал показания одного из фигурантов.