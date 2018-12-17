Jerusalem Post: Меркель призвала ЕС не переносить посольства в Иерусалим

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала государства ЕС не переносить свои дипломатические миссии в Иерусалим. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление основателя организации «Европейская коалиция за Израиль» Томаса Санделла.

По словам Санделла, канцлер лично звонила некоторым европейским лидерам, в частности, главе Румынии Клаусу Йоханнису с такой просьбой.

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«То, что мы узнали, то, что я слышал уже довольно давно, от стран Центральной и Восточной Европы, которые были склонны перенести свои посольства в Иерусалим, что было бы естественно — они получили телефонные звонки из Берлина, от канцлера Меркель», — рассказал активист.

Ранее в Австралии заявили о признании западного Иерусалима столицей Израиля.