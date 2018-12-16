Саакашвили попытался созвать оппозицию на митинг в Тбилиси из-за границы

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал несогласную с результатами президентских выборов оппозицию собраться на митинг в Тбилиси. Об этом он заявил в своем фейсбуке.

По мнению Саакашвили, жителям страны необходима «спокойная консолидация».

Он также заявил, что считает прошедшие выборы нелегитимными.

Ранее в центре Тбилиси уже прошла массовая акция протеста против результатов прошедших в стране президентских выборов, в которой участвовали тысячи людей.