Саакашвили попытался созвать оппозицию на митинг в Тбилиси из-за границы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал несогласную с результатами президентских выборов оппозицию собраться на митинг в Тбилиси. Об этом он заявил в своем фейсбуке.
По мнению Саакашвили, жителям страны необходима «спокойная консолидация».
Он также заявил, что считает прошедшие выборы нелегитимными.
Ранее в центре Тбилиси уже прошла массовая акция протеста против результатов прошедших в стране президентских выборов, в которой участвовали тысячи людей.