В Госдуме отреагировали на сообщения о «российском следе» в протестах во Франции

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал RT заявление «Би-би-си» о «российском следе» в протестном движении во Франции.

«Мне удивительно и одновременно возмутительно наблюдать, когда сотрудники авторитетного международного СМИ не стараются освещать события объективно, а принципиально занимаются информационными провокациями, чтобы любым способом опорочить Россию», — сказал он.

Реклама

По его словам, с самого начала было понятно, что в организации протестов во Франции определенные силы начнут искать «российский след» и пытаться бездоказательно обвинить Москву в очередном «вмешательстве».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обратится в ОБСЕ по поводу сообщений британских СМИ о «российском следе» в акциях «желтых жилетов» во Франции.