Выборы в Приморье проходят при более высокой явке, чем в сентябре

Проходящие в Приморье выборы губернатора более спокойные и проходят при более высокой явке, чем в сентябре, без скандалов, считает сопредседатель ассоциации НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль», член СПЧ Александр Брод.

Повторные выборы главы Приморского края проходят 16 декабря.

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«По количеству обращений и критической информации в соцсетях можно уверенно сделать вывод, что эти выборы более спокойные и проходят при более высокой явке, чем в сентябре. Мне кажется, что это связанно с тем, что избирателям Приморья надоела неопределённость, и все понимают, что выборы - это дорогое удовольствие, а региону нужно определяться с руководством и с решением социально-экономических проблем», - сказал Брод РИА «Новости».

По его словам, «Гражданский контроль» на настоящий момент получил 10 сообщений о возможных нарушениях на выборах в Приморье, все они проходят проверку.

«Сообщали, что избиратели не находили себя в списках, либо там (в списках избирателей) содержались так называемые «мертвые души», по двум кандидатам приходили сообщения о недостоверных сведениях, связанных с доходами. Все это проверяется. Я не считаю это грубыми нарушениями, в целом выборы проходят без скандалов», - добавил Брод.