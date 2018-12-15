Трамп заявил об отставке министра внутренних дел США

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Президент США Дональд Трамп объявил об отставке министра внутренних дел страны Райана Зинке. Об этом он написал в твиттере.

По словам американского лидера, Зинке покинет пост в конце года.

«Райан добился многого за время своей работы, и я хочу поблагодарить его за службу нашей нации», — написал Трамп.

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Он добавил, что имя нового министра президентская администрация назовет на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Трамп назначил директора Административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни и.о. главы аппарата.