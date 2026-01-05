В Гидрометцентре рассказали о погоде в Рождественскую ночь в Москве

Рождественская ночь в Москве будет снежной с температурой от минус семи до минус девяти градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Во вторник днем, 6 января, в столице ожидается -8..-3°C, без осадков.

В ночь на 7 января до -9°C, облачно, снег. Ветер 4 м/c. В Московской области будет немного холоднее -12°C.

Днем в среду температура воздуха будет находиться в пределах от -8 до -3°C, также прогнозируется небольшой снег.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве к концу следующей недели ожидаются первые 20-градусные морозы. Согласно прогнозу синоптика, к выходным на столичный регион повлияет малооблачный скандинавский антициклон. В результате ночные температуры могут составить −17°C…−22°C, а в отдельных районах — до −25°C. Он пояснил, что это на 8–10°C ниже климатической нормы.

Ранее россиянам объяснили, почему зимой кожа стареет быстрее и что с этим делать.