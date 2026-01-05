Трамп назвал Маска супергением, который совершает ошибки

Президент США Дональд Трамп назвал американского предпринимателя Илона Маска «на 80% супергением». Об этом пишет ТАСС.

«Илон замечательный... Он на 80% супергений, а остальные его 20% совершают ошибки. Но он хороший парень. Он действует из лучших побуждений», — сказал Трамп журналистам на вопрос о том, уладили ли они с Маском разногласия.

В середине декабря портал Axios писал со ссылкой на источники, что Маск начал финансировать избирательные кампании республиканцев в преддверии промежуточных выборов в Палату представителей и Сенат. Журналисты отмечают, что это может свидетельствовать о потеплении отношений Маска с президентом США Дональдом Трампом после их конфликта.

В июне Трамп и Маск обменялись резкими заявлениями в социальных сетях. Маск утверждал, что без его поддержки Трамп не одержал бы победу на президентских выборах в ноябре 2024 года, поддержал идею объявления импичмента главе государства, раскритиковал инициированный Белым домом законопроект о сокращении государственных расходов и введенные администрацией импортные пошлины, а также спрогнозировал рецессию в экономике США во второй половине 2025 года.

В ответ Трамп заявил, что Маск, курировавший работу ведомства по повышению эффективности государственного управления (DOGE), перестал добросовестно выполнять свои обязанности и «сошел с ума».

Ранее в Белом доме Илона Маска назвали «обдолбанным Носферату».