Глава Росстандарта высказался о возможности запрета праворульных авто

Глава Росстандарта Шалаев: запрещать праворульные машины в РФ не планируется
Илья Наймушин/РИА Новости

В России не планируется запрещать праворульные автомобили. Об этом ТАСС заявил глава Росстандарта Антон Шалаев.

По словам Шалаева, в настоящее время не планируется вводить какие-либо ограничения для таких транспортных средств.

«Пока никаких рестрикций в отношении праворульных машин нет и не предполагается», — сказал он.

При этом глава ведомства отметил, что в 2026 году возможны изменения в ГОСТах, которые могут усложнить процедуру подтверждения соответствия праворульных машин установленным требованиям. Однако, подчеркнул Шалаев, это не означает запрета.

«Но речь о запрете праворульных машин не стоит», — заявил руководитель Росстандарта.

В декабре Telegram-канал Mash писал, что запретом автомобилей с правым расположением руля, а также гибридных машин в России озаботились в НАМИ. Обещают оперативно скорректировать ГОСТ, чтобы аккредитационным лабораториям не приходилось его нарушать и лишаться лицензий — по примеру лабораторий во Владивостоке.

Ранее Росстандарт технически ограничил импорт иномарок. 

