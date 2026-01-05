Экономист оценил способность США присвоить нефть Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает нефть Венесуэлы собственностью своей страны. На это в ходе беседы с журналистами aif.ru обратил внимание декан факультета финансовой экономики Московского государственного института международных отношений (МГИМО), доктор экономических наук Игбал Гулиев.

Он назвал неоднозначным вопрос о том, сможет ли Вашингтон действительно присвоить себе венесуэльскую нефть.

«Да, США могут контролировать отрасль через свои нефтяные корпорации и определенные финансовые механизмы, но полное «присвоение» физических месторождений в чистом виде — задача крайне сложная», — отметил эксперт.

По его словам, США могут столкнуться с трудностями при попытке овладеть нефтью Венесуэлы из-за трех важных факторов. Речь идет о долговых обязательствах Каракаса, инвестициях и объеме добычи нефти, интересах третьих государств.

Гулиев пояснил, что в настоящее время в Венесуэле добывают чуть меньше 1 млн баррелей в сутки. При этом четверть всего объема приходится на американскую Chevron — единственную компанию, которой Вашингтон позволит заниматься данной деятельностью.

«Для роста добычи требуются колоссальные инвестиции и особый подход», — подчеркнул экономист.

Он добавил, что Венесуэла обременена огромными долгами и из-за этого находится под сильным международным давлением. Более того, нельзя забывать об интересах РФ в этой латиноамериканской стране. Как сказал Гулиев, не так давно были анонсированы совместные проекты Москвы с нефтегазовой компанией PDVSA. Предполагается, что в рамках этих проектов в течение 15 лет должны быть выделены большие инвестиции.

В связи с этим эксперт пришел к выводу, что сейчас США скорее всего будут не присваивать венесуэльскую нефть в буквальном смысле, а восстанавливать свое влияние в отрасли через механизмы корпоративного контроля.

