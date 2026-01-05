Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Экономист оценил способность США присвоить нефть Венесуэлы

Экономист Гулиев назвал сложной задачей присвоение США венесуэльской нефти
Hasan Jamali/AP

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает нефть Венесуэлы собственностью своей страны. На это в ходе беседы с журналистами aif.ru обратил внимание декан факультета финансовой экономики Московского государственного института международных отношений (МГИМО), доктор экономических наук Игбал Гулиев.

Он назвал неоднозначным вопрос о том, сможет ли Вашингтон действительно присвоить себе венесуэльскую нефть.

«Да, США могут контролировать отрасль через свои нефтяные корпорации и определенные финансовые механизмы, но полное «присвоение» физических месторождений в чистом виде — задача крайне сложная», — отметил эксперт.

По его словам, США могут столкнуться с трудностями при попытке овладеть нефтью Венесуэлы из-за трех важных факторов. Речь идет о долговых обязательствах Каракаса, инвестициях и объеме добычи нефти, интересах третьих государств.

Гулиев пояснил, что в настоящее время в Венесуэле добывают чуть меньше 1 млн баррелей в сутки. При этом четверть всего объема приходится на американскую Chevron — единственную компанию, которой Вашингтон позволит заниматься данной деятельностью.

«Для роста добычи требуются колоссальные инвестиции и особый подход», — подчеркнул экономист.

Он добавил, что Венесуэла обременена огромными долгами и из-за этого находится под сильным международным давлением. Более того, нельзя забывать об интересах РФ в этой латиноамериканской стране. Как сказал Гулиев, не так давно были анонсированы совместные проекты Москвы с нефтегазовой компанией PDVSA. Предполагается, что в рамках этих проектов в течение 15 лет должны быть выделены большие инвестиции.

В связи с этим эксперт пришел к выводу, что сейчас США скорее всего будут не присваивать венесуэльскую нефть в буквальном смысле, а восстанавливать свое влияние в отрасли через механизмы корпоративного контроля.

Ранее Трамп назвал первостепенную задачу США в Венесуэле.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27561565_rnd_5",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+