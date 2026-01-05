Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Над регионами РФ за ночь сбили три украинских дрона

Минобороны РФ: средства ПВО ночью перехватили три украинских беспилотника
РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены в период с 23:00 мск 4 января до 7:00 мск 5 января. Их перехватили в небе над Рязанской областью и столичным регионом.

4 января с 20:00 до 23:00 мск российские средства ПВО нейтрализовали 41 украинский БПЛА над территорией РФ. Больше всего дронов — 14 — ликвидировали в Курской области. В столичном регионе сбили семь беспилотников, в Рязанской области — шесть, в Белгородской и Липецкой областях — по четыре. Еще три цели уничтожили во Владимирской области, две — в Тверской области и одну — в Воронежской области.

Позднее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в промышленной зоне Ельца в результате падения БПЛА произошел пожар. Никакой информации о пострадавших не поступало. Также глава региона опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что обломки дрона ВСУ якобы повредили здание детского сада.

Ранее украинский беспилотник врезался в строящуюся многоэтажку в Курске.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27561697_rnd_1",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+