Над регионами РФ за ночь сбили три украинских дрона

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены в период с 23:00 мск 4 января до 7:00 мск 5 января. Их перехватили в небе над Рязанской областью и столичным регионом.

4 января с 20:00 до 23:00 мск российские средства ПВО нейтрализовали 41 украинский БПЛА над территорией РФ. Больше всего дронов — 14 — ликвидировали в Курской области. В столичном регионе сбили семь беспилотников, в Рязанской области — шесть, в Белгородской и Липецкой областях — по четыре. Еще три цели уничтожили во Владимирской области, две — в Тверской области и одну — в Воронежской области.

Позднее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в промышленной зоне Ельца в результате падения БПЛА произошел пожар. Никакой информации о пострадавших не поступало. Также глава региона опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что обломки дрона ВСУ якобы повредили здание детского сада.

Ранее украинский беспилотник врезался в строящуюся многоэтажку в Курске.