Российские военные поразили склад дронов ВСУ в Черниговской области

ТАСС: в Черниговской области ударами «Искандера» уничтожено более 70 дронов ВСУ

Российские военнослужащие ударами ракетного комплекса «Искандер» поразили хранилище и площадку для запуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области, уничтожено свыше 70 дронов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Ударами ОТРК «Искандер» поражено хранилище и площадка для запуска ударных БПЛА дальнего действия противника. Уничтожено более 70 дронов», — передает агентство слова собеседника.

Кроме того, в результате атаки были поражены несколько единиц автомобильной техники, а также взвод личного состава операторов.

4 января в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России поразили цеха производства, сборки и хранения беспилотников дальнего действия, а также склады с боеприпасами и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

В ведомстве уточнили, что удары нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. Отмечалось, что поражение было нанесено по целям в 156 районах.

Ранее ВС России уничтожили бронемашину MaxxPro под Северском.