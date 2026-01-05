Версия побега пропавших под Красноярском Усольцевых не нашла подтверждения

Версия побега семьи Усольцевых, пропавших в горной тайге в Красноярском крае, не нашла подтверждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление Следственного комитета.

«Семья была выездная... В принципе, семья, если бы хотела уехать куда-то за границу, то могла спокойно это сделать. Родственники говорят о том, что предпосылок к тому, чтобы собраться им и уехать, никого не предупредив, не было», — заявила агентству заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального главка ведомства Яна Сырымбетова.

До этого Сырымбетова назвала новую версию следствия о пропаже Усольцевых. По ее словам, появилась информация о том, что семья планировала пойти на гору Буратинка. С они начала пошли по неправильной тропе, но позже вернулись на маршрут к Буратинке. Именно в этой области тайги их следы теряются, подчеркнула следователь.

Супруги Усольцевы вместе со своей пятилетней дочерью отправились в поход 28 сентября прошлого года. После этого они перестали выходить на связь, и начались поиски, завершившиеся активной фазой 12 октября. Эти поиски стали одними из самых масштабных в регионе, однако семью так и не удалось обнаружить.

Ранее в Забайкалье спустя сутки нашли 12-летнюю девочку, которая выносила мусор и пропала.