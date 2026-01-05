Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Эксперт в США считает, что на восстановление нефтедобычи в Венесуэле уйдут десятилетия

Эксперт Клоза: восстановление добычи нефти в Венесуэле может занять десятилетия
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Венесуэльской нефтяной промышленности для возврата к историческим максимумам производства потребуется весьма продолжительное время — несколько десятилетий. Об этом ТАСС заявил американский отраслевой аналитик Том Клоза.

По его данным, текущий объем добычи в стране составляет лишь около 900 тысяч баррелей в сутки. Для сравнения, в 1997 году, на пике развития отрасли, Венесуэла производила до 3,5 миллионов баррелей ежедневно.

«Восстановление нефтедобычи в Венесуэле — это задача на десятилетия», — подчеркнул эксперт.

Даже при активном притоке иностранных инвестиций и благоприятной политической конъюнктуре достижение отметки в 2 миллиона баррелей в сутки, по его расчетам, возможно не ранее конца 2020-х годов.

В ночь на 5 января президент США Дональд Трамп заявил о готовности американских нефтяных компаний возобновить работу в Венесуэле.

3 января ВС США нанесли удар по Венесуэле и захватили президента страны, а также его супругу. 4 января самолет с Мадуро приземлился в Нью-Йорке. Дональд Трамп заявил, что Мадуро с женой предстанет перед судом. Глава Белого дома обвинил венесуэльского лидера в наркотерроризме и других преступлениях.

Ранее Трамп назвал первостепенную задачу США в Венесуэле. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27561517_rnd_5",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+