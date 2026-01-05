Куба объявила траур по погибшим при защите Мадуро

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил двухдневный траур в связи с гибелью 32 своих граждан в Венесуэле. Об этом сообщает издание Granma.

«Объявить два дня национального траура с 06:00 5 января до 00:00 6 января 2026 года», — следует из опубликованного президентского указа.

4 января госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что правительство Кубы может стать следующей целью американских властей после Венесуэлы. При этом он отказался раскрывать конкретные меры, которые может предпринять Вашингтон в отношении Гаваны. Рубио отметил, что «ни для кого не секрет», что США не являются сторонниками текущего кубинского правительства.

До этого Трамп заявил, что в ходе операции Вооруженных сил США в Венесуэле было ликвидировано «много кубинцев», которые защищали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

3 января президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес призвал мировое сообщество отреагировать на атаку США на Венесуэлу. Он подчеркнул, что Гавана решительно осуждает «преступное нападение» американских военных на латиноамериканскую республику.

Ранее Трамп заявил о падении Кубы.