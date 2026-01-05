Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

МИД Китая раскритиковал вторжение США в Венесуэлу

Ван И об атаке на Венесуэлу: США не могут выступать в роли международной полиции
Bai Xuefei/Global Look Press

Ни одна страна не может брать на себя роль международного полицейского и судьи. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, комментируя атаку США на Венесуэлу.

«Мы не считаем, что какая-либо страна может выступать в роли международной полиции, и мы не согласны с тем, что какая-либо страна может претендовать на роль международного судьи», — сказал глава китайского МИД.

По его словам, суверенитет и безопасность всех государств должны в полной мере обеспечиваться нормами международного права. Ван И подчеркнул, что Пекин последовательно выступает против применения силы или угроз ее применения в международных отношениях, а также против навязывания одной страной своей воли другой.

До этого МИД Китая потребовал от США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.

3 января в МИД КНР заявили, что Китай резко осуждает применение силы со стороны США против Венесуэлы. Там подчеркнули, что подобные «гегемонистские действия» угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Мнения международного сообщества об американской операции в Венесуэле, в результате которой был захвачен президент Николас Мадуро, разделились. Одни называют действия США концом международного права, другие полагают, что Дональд Трамп поступил «как лидер свободного мира». Как в мире оценивают действия Вашингтона — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Китае рассказали о причине успеха операции США в Венесуэле.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27561607_rnd_6",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+