МИД Китая раскритиковал вторжение США в Венесуэлу

Ван И об атаке на Венесуэлу: США не могут выступать в роли международной полиции

Ни одна страна не может брать на себя роль международного полицейского и судьи. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, комментируя атаку США на Венесуэлу.

«Мы не считаем, что какая-либо страна может выступать в роли международной полиции, и мы не согласны с тем, что какая-либо страна может претендовать на роль международного судьи», — сказал глава китайского МИД.

По его словам, суверенитет и безопасность всех государств должны в полной мере обеспечиваться нормами международного права. Ван И подчеркнул, что Пекин последовательно выступает против применения силы или угроз ее применения в международных отношениях, а также против навязывания одной страной своей воли другой.

До этого МИД Китая потребовал от США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.

3 января в МИД КНР заявили, что Китай резко осуждает применение силы со стороны США против Венесуэлы. Там подчеркнули, что подобные «гегемонистские действия» угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Мнения международного сообщества об американской операции в Венесуэле, в результате которой был захвачен президент Николас Мадуро, разделились. Одни называют действия США концом международного права, другие полагают, что Дональд Трамп поступил «как лидер свободного мира». Как в мире оценивают действия Вашингтона — в материале «Газеты.Ru».

