Россияне рассказали, достаточно ли им новогодних праздников для отдыха

Более половины (61%) опрошенных россиян считают продолжительность новогодних праздников достаточной для полноценного отдыха. Подавляющее большинство опрошенных (89%) не планируют продлевать январские выходные за счет отпуска или отгулов, и лишь 11% собираются уйти на каникулы раньше или выйти на работу позже. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок совместно с платформой онлайн-рекрутинга в России hh.ru (есть у «Газеты.Ru»).

«Удачная конфигурация праздничных дней в начале 2026 года позволяет отдохнуть и восстановиться без необходимости брать дополнительный отпуск. Однако есть профессиональные группы, для которых даже таких продолжительных каникул недостаточно. Чаще всего о желании не выходить на работу подольше сообщают представители медицины и фармацевтики — 37%, юристы — 34%, сотрудники сфер искусства, развлечений и массмедиа, а также специалисты по закупкам — по 30%, и представители автомобильной отрасли — 29%», — отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Поскольку Новый год для многих остается семейным праздником, каникулы россияне чаще всего планируют проводить дома или в гостях у близких. Так, 45% опрошенных отмечают, что собираются посвятить это время общению с родственниками. 32% в грядущие длинные выходные планируют посещать музеи, выставки и достопримечательности. Вместе с тем значительная часть респондентов выбирает поездки: каждый четвертый (27%) намерен отправиться в путешествие, в том числе сочетая отдых с культурным и познавательным досугом. 15% респондентов собираются снять домик в лесу, а еще 6% — отправиться в поход.

«Мы фиксируем увеличение спроса на направления, куда туристы чаще всего едут, чтобы расширить свой кругозор, узнать что-то новое о культурных и исторических особенностях региона, посетить выставки, познакомиться с местными ремеслами, локальной кухней. Например, особенно заметный рост спроса – более чем в полтора раза – в эти праздники показывают Ярославль, Тверь, Кострома, почти на треть – Владимир, Смоленск, Псков», — рассказала управляющий директор сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок Ирина Козлова.

Другие форматы отдыха пользуются у россиян не меньшим спросом. Так, 27% намерены посвятить свободное время чтению книг и просмотру фильмов, 23% выбирают горные лыжи, сноуборд и другие зимние виды спорта, а 20% планируют заняться личным или профессиональным саморазвитием.

Активный отдых — включая занятия спортом и походы — чаще выбирают представители сфер производства и сервисного обслуживания. В то же время более спокойный формат, такой как поездки к родственникам, чтение книг и просмотр фильмов, характерен для сотрудников отрасли продаж и обслуживания клиентов.

В опросе приняли участие более 2 тыс. россиян.

Новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 11 января включительно.

