Беспилотник уничтожен над Ростовской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники над городом Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, люди не пострадали, а также данных о разрушениях на земле не поступало.

До этого сообщалось, что пожар произошел в промышленной зоне Ельца в Липецкой области после падения беспилотника.

В министерстве обороны России сообщили, что 4 января с 20:00 до 23:00 средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник.

Всего за неделю средства противовоздушной обороны сбили 1548 украинских беспилотников над территорией России. Больше всего дронов были уничтожены 2 января — 435 единиц, при этом 31 декабря — 371. В основном работа ПВО велась над европейской частью России.

Ранее Минобороны отчиталось о сбитых за месяц дронах.