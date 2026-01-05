Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Байдену назначили крупнейшую пенсию среди экс-президентов США

NYP: пенсия Байдена составила рекордные для экс-президентов США $417 тысяч в год
Evelyn Hockstein/Reuters

Бывшему президенту США Джо Байдену назначена самая крупная государственная пенсия среди всех экс-глав Белого дома. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

По данным издания, Байден получает около 417 тысяч долларов в год, что превышает размер его заработной платы в период президентства. Отмечается, что эта сумма примерно в два раза больше пенсии другого бывшего президента США Барака Обамы.

По словам вице-президента американского национального фонда налогоплательщиков Демиана Брэди, столь высокая пенсия объясняется многолетней политической карьерой Байдена. Эксперт отметил, что экс-президент получил право на выплаты сразу из двух государственных пенсионных фондов уже в первый год после ухода с поста главы государства.

Летом издание Politico писало со ссылкой на осведомленные источники, что Байден на пенсии ведет скромную жизнь, избегая роскоши и летая коммерческими рейсами.

В мае в свет вышла книга «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться еще раз», написанная журналистами Джейком Тэппером и Алексом Томпсоном. Авторы, ссылаясь на источники в Белом доме при предыдущей администрации, утверждают, что Байден к 2024 году потерял способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и использовал шпаргалки, в том числе на закрытых заседаниях своего кабинета.

Ранее в Госдуме рассказали, как Байден «буквально сам себя погубил».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27561397_rnd_5",
    "video_id": "record::0f5116cc-8790-41e4-b096-2f28b4bd2ba4"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+