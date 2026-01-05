Байдену назначили крупнейшую пенсию среди экс-президентов США

NYP: пенсия Байдена составила рекордные для экс-президентов США $417 тысяч в год

Бывшему президенту США Джо Байдену назначена самая крупная государственная пенсия среди всех экс-глав Белого дома. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

По данным издания, Байден получает около 417 тысяч долларов в год, что превышает размер его заработной платы в период президентства. Отмечается, что эта сумма примерно в два раза больше пенсии другого бывшего президента США Барака Обамы.

По словам вице-президента американского национального фонда налогоплательщиков Демиана Брэди, столь высокая пенсия объясняется многолетней политической карьерой Байдена. Эксперт отметил, что экс-президент получил право на выплаты сразу из двух государственных пенсионных фондов уже в первый год после ухода с поста главы государства.

Летом издание Politico писало со ссылкой на осведомленные источники, что Байден на пенсии ведет скромную жизнь, избегая роскоши и летая коммерческими рейсами.

В мае в свет вышла книга «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться еще раз», написанная журналистами Джейком Тэппером и Алексом Томпсоном. Авторы, ссылаясь на источники в Белом доме при предыдущей администрации, утверждают, что Байден к 2024 году потерял способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и использовал шпаргалки, в том числе на закрытых заседаниях своего кабинета.

