Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были вынуждены пить дождевую воду и растопленный снег в связи с отсутствием провизии на позиции на сумском направлении. Об этом ТАСС сообщил солдат 5-го погранотряда ВСУ Владислав Заболотный, сдавшийся в плен российским военнослужащим.

«Бывало, приходилось топить снег, чтобы попить, собирать дождевую воду, потому что подвоза воды не было вовсе», — рассказал он.

По словам украинского бойца, питьевую воду либо моментально разбирали на складах, либо она просто не поставлялась на позиции. Заболотный отметил, что из-за таких проблем у солдат зачастую возникало обезвоживание.

В декабре 2025 года порядка 30 бойцов ВСУ из одной бригады сдались в плен российским военнослужащим на красноармейском направлении. Об этом Минобороны РФ рассказал военнослужащий в плену Юрий Сорока.

По словам военного, до сдачи в плен бойцы бригады скрывались в подвале без еды и питьевой воды. Сорока отметил, что они были вынуждены пить воду из труб. Украинский солдат подчеркнул, что руководство его страны принимает решения, опираясь не на нужды народа, а на приказы извне.

