В Венесуэле создали специальную комиссию по освобождению Мадуро и его жены

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес создала специальную комиссию по освобождению президента страны Николаса Мадуро и его супруги. Об этом сообщил министр информации и связи республики Фредди Няньес, пишет РИА Новости.

По его словам, решение было принято сегодня на заседании совета министров. Комиссию возглавит глава Нацассамблеи Хорхе Родригес, отметил Няньес.

Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства. Решение объяснено необходимостью сохранения конституционного порядка в связи с «похищением» действующего лидера. Ранее Дональд Трамп заявил, что США могли бы взять на себя управление страной в переходный период, но не станут этого делать, если Родригес будет «исполнять волю Вашингтона». В ответ политик заявила, что страна «не станет ничьей колонией», потребовала освобождения Мадуро и пообещала защищать природные ресурсы республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

