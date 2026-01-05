Размер шрифта
СМИ сообщили, что Трамп поставил Зеленского в безвыходное положение

BZ: Зеленский оказался на минном поле после похищения Мадуро Трампом
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Президент США Дональд Трамп, похитив венесуэльского лидера Николаса Мадуро, поставил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в безвыходное положение. Об этом пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

«Любая реакция на ситуацию в Венесуэле для него (Зеленского — «Газета.Ru») — политическое минное поле», — говорится в статье.

Авторы публикации добавили, что страны — члены Европейского союза (ЕС) также оказались «парализованы». Брюссель боится лишиться расположения Вашингтона, если «неправильно» отреагирует на его действия в латиноамериканском государстве. На этом фоне положение Киева становится еще более шатким, подчеркнули журналисты.

Как отметило издание, ЕС и Украине предстоит решить возникшую проблему в долгосрочной перспективе. Арест Мадуро показал, что на Западе вновь могут начать считать смену режима легитимным инструментом политики, если он способствует удовлетворению собственных интересов.

3 января американские войска нанесли удары по Венесуэле. Взрывы произошли в Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Кроме того, целями стали авиабаза Ла-Карлота, порт Ла-Гуайра и иные объекты. Комментируя ситуацию, Трамп назвал успешной операцию в латиноамериканском государстве. Он добавил, что в ходе нее был захвачен Николас Мадуро и его жена Силия Флорес.

Ранее Трамп оценил решение Мадуро сдаться американскому спецназу.

