Новости политики

Трамп обвинил президента Колумбии в производстве кокаина

Трамп не исключил военную операцию в Колумбии из-за кокаина
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве кокаина, и не исключил военную операцию против него по примеру Мадуро. Трансляцию его выступления ведет Белый дом.

Трамп заявил журналистам, что Петро «производит кокаин» и что президенту Колумбии «стоит быть осторожнее». Как отмечается, эти слова прозвучали после того, как США сообщили о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

В ответ на заявление американского лидера президент Колумбии призвал своего коллегу прекратить распространять клеветнические обвинения в его адрес. При этом он подчеркнул, что за десятилетия борьбы колумбийской юстиции с наркокартелями его имя ни разу не звучало в соответствующих судебных материалах.

«За 50 лет нет ни в одном судебном деле по наркоторговле - ни в прошлом, ни сейчас. Прекратите на меня клеветать, господин Трамп», — написал Петро в социальной сети Х.

До этого к Трампу обратилась премьер-министр Дании Мете Фредериксен с призывом прекратить обсуждать возможность присоединения Гренландии к США.

Ранее Колумбия созвала заседание СБ ООН по ситуации в Венесуэле.

