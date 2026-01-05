Пленный украинский разведчик Владимир Ли передал Вооруженным силам РФ координаты военных объектов на Украине для нанесения по ним удара. Об этом сообщил ТАСС.

По словам Ли, он попал в плен после того, как командование бросило его на закрытую позицию, которую заняли российские военные.

«Я был в помещении, где не было понятно утро или вечер дней пять. Они [бойцы ВС РФ] просто зашли в дом, в котором я находился», — рассказал Ли.

В ноябре пленный украинец Василий Чижа заявил о готовности передать необходимые координаты местоположения украинского руководства для нанесения по ним удара. Боец ВСУ добавил, что сдался в плен, как только его привезли в район Купянска, поскольку ему «эта война совсем не нужна». Он заявил, что принял решение не стрелять и сразу же был готов сдаться России.

В августе боец 3-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины передал ВС РФ координаты своих сослуживцев из мести за издевательства, которым подвергался из-за «низкого морально-психологического состояния». Солдат пояснил, что хочет отомстить за пережитые мучения.

Ранее российский разведчик целый день следил за группой ВСУ и помог нанести превентивный удар.