Пленный украинский разведчик передал ВС РФ координаты для удара по военным объектам ВСУ

ТАСС: пленный разведчик ВСУ передал ВС РФ координаты военных объектов Украины
Пленный украинский разведчик Владимир Ли передал Вооруженным силам РФ координаты военных объектов на Украине для нанесения по ним удара. Об этом сообщил ТАСС.

По словам Ли, он попал в плен после того, как командование бросило его на закрытую позицию, которую заняли российские военные.

«Я был в помещении, где не было понятно утро или вечер дней пять. Они [бойцы ВС РФ] просто зашли в дом, в котором я находился», — рассказал Ли.

В ноябре пленный украинец Василий Чижа заявил о готовности передать необходимые координаты местоположения украинского руководства для нанесения по ним удара. Боец ВСУ добавил, что сдался в плен, как только его привезли в район Купянска, поскольку ему «эта война совсем не нужна». Он заявил, что принял решение не стрелять и сразу же был готов сдаться России.

В августе боец 3-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины передал ВС РФ координаты своих сослуживцев из мести за издевательства, которым подвергался из-за «низкого морально-психологического состояния». Солдат пояснил, что хочет отомстить за пережитые мучения.

Ранее российский разведчик целый день следил за группой ВСУ и помог нанести превентивный удар.

