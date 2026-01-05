Размер шрифта
Экс-советник Кучмы оценил кадровые решения Зеленского

Соскин: кадровые решения Зеленского подрывают Украину
Кадровые решения украинского лидера Владимира Зеленского подрывают страну, заявил бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин. Он прокомментировал ситуацию в эфире своего YouTube-канала.

По словам Соскина, Зеленский решил убрать чиновников, у которых «все спокойно». В связи с этим он задался вопросом, какого кадрового подхода придерживается нынешний глава Украины.

«Конечно, Одессу надо убирать. Немедленно его (руководителя администрации Одесской области Олега Кипера — «Газета.Ru») убирать. <...> Это совершенно немощные люди, совершенно неспособные к каким-то управленческим решениям», — отметил экс-советник Кучмы.

Он выразил уверенность, что столь резкие перестановки в руководстве региональных администраций связаны с желанием Зеленского сформировать лояльный круг лиц. Этим же обусловлены кадровые перестановки в офисе главы государства, считает Соскин. Как он сказал, вся система на Украине оказалась разгромлена.

«Мы видим совершенно бездумную, бездарную, некомпетентную, непрофессиональную кадровую политику», — резюмировал бывший советник Кучмы.

В январе Владимир Зеленский назначил экс-главу Главного управления разведки Кирилла Буданова руководителем своего офиса. За этим последовала целая цепочка кадровых перестановок. В том числе украинский лидер предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову сменить Дениса Шмыгаля на посту министра обороны и анонсировал замену глав нескольких регионов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США объяснили, зачем Зеленский назначил Буданова главой своего офиса.

