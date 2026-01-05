«Мы не считаем, что это произошло». Трамп не верит в атаку БПЛА на резиденцию Путина

После проверки Трамп перестал верить в атаку на резиденцию Путина

В ходе общения с журналистами на борту Air Force One Дональд Трамп поставил под сомнение сообщения об атаке БПЛА на резиденцию Владимира Путина. Одновременно президент США сделал ряд жестких заявлений о Венесуэле, заявив, что Соединенные Штаты контролируют ситуацию в стране и не исключают дальнейших военных действий. В разговоре также прозвучали угрозы в адрес Колумбии и предупреждения Мексике в контексте борьбы с наркотрафиком. Отдельно Трамп прокомментировал протесты в Иране, пригрозив властям жесткой реакцией, «если они начнут убивать людей».

Сомнения в ударе по резиденции Путина

Комментируя заявления российских властей о попытке украинской атаки беспилотниками на резиденцию Путина в Новгородской области, Трамп выразил сомнение в достоверности этой версии. По его словам, он не считает, что резиденция российского президента действительно подвергалась удару.

«Я не верю, что этот удар имел место», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что определенный инцидент мог произойти поблизости, однако, по его утверждению, он «не имел никакого отношения» к резиденции Путина.

На вопрос, почему ранее он осудил возможную атаку, Трамп ответил, что тогда информация была непроверенной: «Потому что в тот момент никто не знал. Я тогда впервые об этом услышал. Он сказал, что по его дому был нанесен удар».

«Теперь, когда мы смогли проверить, мы не считаем, что это произошло», — заявил Трамп.

Он добавил, что «мы просто надеемся», что Россия и Украина урегулируют конфликт.

Венесуэла: угроза второго удара

Значительную часть общения с прессой Дональд Трамп посвятил ситуации в Венесуэле после недавней операции США, в ходе которой был задержан президент страны Николас Мадуро. Американский президент заявил, что Соединенные Штаты фактически контролируют происходящее в стране.

Отвечая на вопрос, кто сейчас управляет Венесуэлой, Трамп сказал: «Мы имеем дело с людьми, которые только что были приведены к присяге». На уточняющий вопрос журналистов он добавил: «Это означает, что ситуацию контролируем мы».

Президент США также допустил возможность новых военных действий против Венесуэлы.

По его словам, если представители прежнего руководства страны не будут сотрудничать с американской стороной, Соединенные Штаты могут нанести «второй удар».

Трамп отметил заинтересованность США в доступе к венесуэльским природным ресурсам и восстановлении энергетической инфраструктуры страны. При этом он не уточнил ни формат, ни возможные сроки дальнейшего вмешательства.

Колумбия и Мексика могут стать следующими

В ходе беседы с журналистами Дональд Трамп затронул ситуацию и в других странах Латинской Америки. В частности, он резко высказался в адрес президента Колумбии Густаво Петро. По словам Трампа, власти Колумбии несут ответственность за производство и поставки кокаина в США.

«Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, но он недолго еще будет этим заниматься», — заявил Трамп.

На вопрос о возможности проведения военной операции против Колумбии Трамп ответил: «Это звучит неплохо для меня».

Говоря о Мексике, Трамп вновь связал ситуацию в стране с проблемой наркотрафика и дал понять, что США могут усилить давление на мексиканские власти в случае отсутствия прогресса в борьбе с поставками наркотиков. Конкретных решений или сроков он также не назвал.

Иран: предупреждение на фоне протестов

Отдельно Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Иране, где продолжаются антиправительственные протесты.

По его словам, Соединенные Штаты внимательно следят за происходящим и готовы к жесткой реакции в случае силового подавления демонстраций.

«Если они начнут убивать людей, как это было в прошлом, они получат очень жесткий удар от Соединенных Штатов», — заявил президент США.