Россиянам объяснили, как правильно закапывать нос, чтобы не стать зависимым

Сосудосуживающие капли — это одно из самых популярных средств для облегчения дыхания при насморке, однако их длительное использование может привести к серьезным проблемам, включая медикаментозный ринит. Эксперт ГУТА КЛИНИК, врач-отоларинголог-хирург Алеся Шаповалова рассказала «Газете.Ru», как правильно пользоваться каплями и как избежать зависимости от них.

«Первое, о чем важно помнить, это то, что сосудосуживающие капли можно использовать не более 5-7 дней подряд, закапывая их 3-4 раза в день. Это важно, так как длительное применение может вызвать привыкание и усугубить проблему», — объяснила она.

Когда мы закапываем сосудосуживающие капли в нос, основной компонент препарата воздействует на рецепторы сосудов, которые находятся в подслизистой основе носа. Это приводит к сужению сосудов, уменьшению притока крови и, как следствие, снижению отека слизистой оболочки и уменьшению выработки слизи. В результате дыхание становится легче.

«К сожалению, при длительном использовании сосудосуживающих капель возникает привыкание из-за нарушения регуляции вегетативной функции слизистой оболочки носа. Сосуды перестают реагировать на препарат, и отек усиливается. Кроме того, сосудосуживающие препараты оказывают токсичное действие на слизистую оболочку носа и сосуды, что также способствует развитию отека», — отметила врач.

Заложенность носа мешает спать и заниматься повседневными делами, однако облегчить состояние можно не только с помощью капель, но и путем промывания носа солевым раствором или назального душа. Проветривание помещения или легкая физическая нагрузка (например, приседания или отжимания в течение 70 секунд) также могут помочь облегчить дыхание без использования капель.

«Очень часто пациенты прибегают к сосудосуживающим препаратам из-за их быстрого эффекта, однако с течением времени он становится все более непродолжительным, и частота применения капель увеличивается. Это создает замкнутый круг, когда человек не может обойтись без капель», — подчеркнула эксперт.

Пациент, который не может остановиться от применения сосудосуживающих капель, рискует столкнуться с медикаментозным ринитом. Это состояние проявляется жгучей болью в носу, периодическими носовыми кровотечениями и высокой потребностью в каплях.

Отказаться от капель можно, если придерживаться следующего плана:

Постепенно снижайте количество закапываний в день. Переходите на детские капли с меньшей концентрацией активного вещества. Попробуйте закапывать капли только в одну ноздрю, давая другой возможность дышать самостоятельно. Когда хочется закапать капли, попробуйте промыть нос солевым раствором, проветрить помещение, выйти на свежий воздух или сделать легкую физическую нагрузку.

Если носовое дыхание остается затрудненным, эксперт рекомендует применять альтернативные средства для облегчения дыхания:

Промывание носа солевым раствором или препаратами на основе морской воды. Препараты на основе хвойных растений, содержащие фитонциды, которые помогают уменьшить заложенность носа. Это могут быть препараты с пихтой, можжевельником или эвкалиптом. Эти средства безопасны и могут помочь облегчить дыхание без риска привыкания.

«Если вы чувствуете, что стали зависимы от капель, обратитесь к врачу для получения профессиональной помощи», — резюмировала она.

Ранее были названы самые частые ошибки при лечении насморка у детей.