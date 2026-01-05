СМИ объяснили, почему Трамп не станет помогать Мачадо

Президент США Дональд Трамп не намерен помогать лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо становиться президентом в связи с тем, что она не уступила ему Нобелевскую премию мира. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой источники в Белом доме.

«Отсутствие интереса президента [Трампа] к поддержке Мачадо <...> объясняется ее решением принять Нобелевскую премию мира, награду, на которую президент открыто претендовал», — говорится в материале.

По словам одного из собеседников газеты, решение Мачадо принять награду стало ее «величайшим грехом» в глазах Трампа. Это при том, что обладательница премии посвятила премию американскому лидеру. Отмечается, что если бы Мачадо отказалась от награды тогда, то сегодня она стала бы президентом Венесуэлы.

Нобелевский комитет вручил Мачадо премию мира за «неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент Соединенных Штатов назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Мнения международного сообщества об американской операции в Венесуэле, в результате которой был захвачен Николас Мадуро, разделились. Одни называют действия США концом международного права, другие полагают, что Дональд Трамп поступил «как лидер свободного мира». Как в мире оценивают действия Вашингтона — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мачадо заявила о готовности взять власть в стране