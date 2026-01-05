Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

СМИ объяснили, почему Трамп не станет помогать Мачадо

WP: Трамп не поможет Мачадо стать президентом из-за Нобелевской премии мира
AP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не намерен помогать лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо становиться президентом в связи с тем, что она не уступила ему Нобелевскую премию мира. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой источники в Белом доме.

«Отсутствие интереса президента [Трампа] к поддержке Мачадо <...> объясняется ее решением принять Нобелевскую премию мира, награду, на которую президент открыто претендовал», — говорится в материале.

По словам одного из собеседников газеты, решение Мачадо принять награду стало ее «величайшим грехом» в глазах Трампа. Это при том, что обладательница премии посвятила премию американскому лидеру. Отмечается, что если бы Мачадо отказалась от награды тогда, то сегодня она стала бы президентом Венесуэлы.

Нобелевский комитет вручил Мачадо премию мира за «неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент Соединенных Штатов назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Мнения международного сообщества об американской операции в Венесуэле, в результате которой был захвачен Николас Мадуро, разделились. Одни называют действия США концом международного права, другие полагают, что Дональд Трамп поступил «как лидер свободного мира». Как в мире оценивают действия Вашингтона — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мачадо заявила о готовности взять власть в стране

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27561457_rnd_7",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+