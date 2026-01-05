Трамп высказался об отношениях с лидером КНР после захвата Мадуро

Трамп считает, что операция в Венесуэле не повлияет на отношения с лидером КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская военная операция в Венесуэле не скажется на его отношениях с лидером КНР Си Цзиньпином. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе брифинга журналист спросил о возможном негативном влиянии захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро на отношения Трампа с Си Цзиньпином.

«Я так не думаю, у меня с ним хорошие отношения», — заявил американский лидер.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна, также в числе целей оказались авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и другие объекты.

После атак глава Белого дома назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес.

В МИД КНР резко осудили применение силы со стороны США против Венесуэлы. Кроме того, Пекин потребовал от Вашингтона немедленно освободить президента Венесуэлы и его супругу.

Ранее в США заявили, что Трамп подал России сигнал с помощью атаки на Венесуэлу.