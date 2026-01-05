Ветераны российского спецназа оценили операцию США по захвату Мадуро

Захват элитным спецназом США «Дельта» президента Венесуэлы Николаса Мадуро был «так себе». Такое мнение высказали ветераны российского подразделения «Альфа», которые оценили американскую операцию в интервью Daily Storm.

Спецназовцы обратили внимания, что действия «Дельта» не встретили сопротивления. Ветеран группы «Альфа» Игорь Сенин считает, что операция была подготовлена масштабно. Он предположил, что сначала американские бойцы подавили все основные военные объекты, которые могли им помешать, вывели из строя инфраструктуру, и только потом они приступили к захвату Мадуро. То есть, они зашли в здание, которое уже было для них подготовлено, особого профессионализма в этом не было, отметил Сенин.

Ветераны «Альфы» согласились с тем, что «Альфе» не составит труда провести похожую операцию по захвату президента Украины Владимира Зеленского, но Россия этого не сделает, потому что следует международному праву. Кроме того, украинский лидер нужен для проведения переговоров по урегулированию, добавил полковник ФСБ и ветеран «Альфы» Виталий Демидкин.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее в Венесуэле создали специальную комиссию по освобождению Мадуро и его жены.