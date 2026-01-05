В Госдуме анонсировали повышение декретных выплат

Значительный рост максимальных выплат по беременности и родам запланирован в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Государственной думы Никиту Чаплина.

«Установление новой максимальной суммы выплат по беременности и родам на уровне 1,3 млн руб. с 2026 года... Это не просто цифра, а реальный инструмент, позволяющий работающим матерям сосредоточиться на самом важном - рождении и воспитании ребенка, не испытывая чрезмерного беспокойства о финансовых вопросах», — отметил парламентарий.

Чаплин сообщил, что суммы, которые работодатели выплатят беременным сотрудницам, будут зависеть от длительности их отпуска. Так, при родах без осложнений поддержка будущих матерей составит 955 836 руб., а в случае осложнений - 1 065 074 руб. Кроме того, при рождении двух или более детей беременные сотрудницы получат 1 324 515 руб., разъяснил депутат.

До этого в Госдуме призвали закрепить право россиянок на досрочный выход в декрет. По информации зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова, для тех женщин, у кого беременность протекает непросто, с рисками осложнений, это может быть крайне важно. При этом депутат призвал работодателей отнестись к своей инициативе с пониманием.

Ранее в России предложили поддержать беременных в селах дополнительными выплатами.