«Гражданский контроль» рассказал о спокойном характере предвыборной кампании в Приморье

Ассоциация российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль» не выявила грубых нарушений в «день тишины» перед губернаторскими выборами в Приморском крае, сообщил в субботу «Интерфаксу» сопредседатель ассоциации, член СПЧ Александр Брод.

«По данным «Гражданского контроля», сообщений о грубых нарушениях в «день тишины» нет. Эксперты отмечают наличие агитационных материалов ряда кандидатов от политических партий в интернете. В социальных сетях распространялась информация о том, что в непосредственной близости от УИК 505 во Владивостоке размещен баннер одного из кандидатов. Представители «Гражданского контроля» и Общественной палаты региона провели проверку: баннер уже был демонтирован накануне», - сказал собеседник агентства.

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А.Брод отметил, что находится во Владивостоке для проведения мониторинга выборов при взаимодействии с региональными правозащитниками, социологами, представителями СМИ, а также с региональной Общественной палатой.

«Эксперты сообщают, что данная избирательная кампания прошло более спокойно и четко, чем предыдущие. Жалоб в краевой избирком 15 декабря не поступало», - сказал Брод.

Он также отметил, что краевой Общественной палатой подготовлены 1500 наблюдателей, которые планируют быть в каждой УИК края.