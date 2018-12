Юнкер взъерошил волосы сотруднице на саммите ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер перед началом второго дня саммита лидеров Европейского союза (ЕС) подошел к своей сотруднице и взъерошил ей волосы. Ролик опубликован в твиттере размещенного в Берлине российского видеоагентства Ruptly.

В онлйн-трансляции «Би-би-си» уточнили, что глава ЕК так повел себя с заместителем главы протокола в Еврокомиссии Перниллой Шелин.

В июле британский таблоид The Sun писал, что Юнкера заметили «пьяным» на саммите НАТО. Позднее в Еврокомиссии объяснили, что у Юнкера в этот день случился приступ ишиалгии (боль в спине).

#Juncker flips woman's hair as leaders arrive for EC summit in #Brussels#EUCO pic.twitter.com/DzWTYABWZW