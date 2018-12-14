CNN: демократы хотят видеть Джо Байдена кандидатом в президенты США

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Большинство членов Демократической партии США назвали бывший вице-президента США Джо Байдена наиболее желаемым кандидатом в президенты на выборах 2020 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телекомпанией CNN.

Согласно опросу, в поддержку 76-летнего Байдена высказались 30% респондентов, причем это на 3% меньше результата аналогичного опроса в октябре текущего года. За бывшим вице-премьером с двукратным отставанием следует Берни Сандерс (14%), а конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк улучшил позиции с 4% голосов в октябре до 9%.

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Сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера, от Калифорнии Камалы Харрис и экс-госсекретаря Джона Керри поддерживают по 4-5%. Остальные потенциальные кандидаты набрали в ходе опроса 3% и меньше.

Опрос проводился с 6 по 9 декабря среди 463 активистов демократической партии США. Погрешность опроса составляет 5,6%.

Ранее сообщалось, что раскритиковавший Трампа Спрингстин предсказал его победу на выборах.